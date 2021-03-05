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Назван способ сбить цену при покупке жилья 

News.ru 1 час назад
Назван способ сбить цену при покупке жилья
Фото: pixabay
Чтобы купить квартиру дешевле, нужно знать, в каких случаях уместен торг. Самые популярные причины для торга перечислила управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.
По её словам, сбивать цену нужно с умом: первая веская причина — последний или первый этаж здания.
Проживание на первом этаже сопряжено с такими неудобствами, как соседство с коммерческими объектами, холод и неприятный запах из подвала, высокий риск ограбления, шумы с улицы, — цитирует её агентство ПРАЙМ.
На последних этажах традиционные проблемы — протечка крыши, слабый напор воды и риск поломки лифта.
Также проблемы могут возникнуть у угловых квартир или если окна выходят на стену или стройку. Также квартиру стоит осматривать днём, при естественном освещении, чтобы разглядеть наиболее очевидные недостатки. Если в ней плохие коммуникации и электропроводка, смело можно сбивать цену, так как потребуется их замена.
Отдельное внимание нужно уделить техническому состоянию квартиры, есть ли не узаконенная перепланировка, например.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на коммунальные услуги могут вырасти из-за новых санитарных правил, введённых в России. Управляющие компании обязали проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, сообщила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
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