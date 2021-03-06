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Эксперт рассказал, нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья 

Российская Газета и ещё 1 4 часа назад
Нужно ли платить «налог для богатых» после продажи жилья
Фото: rg.ru
С 1 января 2021 года действительно действует "налог для богатых" — доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по увеличенной ставке 15%. Однако тем, кто собирается продавать жилье, волноваться не следует — новые правила не распространяются на доходы от продажи недвижимого имущества.
Статья 224 Налогового кодекса ("Налоговые ставки") была дополнена подпунктом о том, что доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) облагаются налогом по ставке в 13%. Каких-либо предельных ограничений для этих сумм не установлено. Так что в этом случае подоходный налог будет рассчитываться по прежней ставке.
Если продавец владел имуществом достаточно долго, то платить налог при его продаже и вовсе не придется, напоминает Манжиевский. Минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ остался прежним — три года с момента покупки, если квартира является единственным жильем либо досталась в результате приватизации, по наследству, договору дарения от близкого родственника или договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях, чтобы продать квартиру без налога, нужно подождать пять лет.
В январе средняя стоимость квартиры в продаже на вторичном рынке равнялась, по данным Аналитического центра "Циан" 4,14 млн рублей. Это на 18% больше, чем год назад.
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Комментарии 2
Недвижимость , Левада-центр , ЦИАН
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