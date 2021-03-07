Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.44
88.91
88.90
Прогноз
08.03 – 15.03
$
72.72
87.25
Индексы и котировки Brent
69.57
+0.16 Золото
1698.18
–0.06 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1916
–0.0209
21.02
1.2125
02.03
22.02

Ужесточены требования к выдающим ипотеку организациям 

Майк Габриелян 2 часа назад
Ужесточены требования к выдающим ипотеку организациям
Фото: РИА Новости
В России ужесточили требования к организациям, предоставляющим ипотечные займы. Об этом сообщает сайт правительства.

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан», — сказано в сообщении.

Сейчас выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации, если они включены в специальный перечень уполномоченных компаний. Отвечает за него единый жилищный институт развития — АО «ДОМ.РФ».
Год назад правительство определило требования к компаниям, желающим попасть в этот перечень. В частности, необходим был опыт на рынке: не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года.
Новое постановление уточняет, что размер кредита должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно.

«Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества. За предоставление недостоверной информации организация из перечня исключается». — уточняет сайт кабмина.

Ранее «Рамблер» сообщал, что сельскую ипотеку могут продлить до 2030 года.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
Комментарии 1
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение