Ужесточены требования к выдающим ипотеку организациям 

В России ужесточили требования к организациям, предоставляющим ипотечные займы. Об этом сообщает сайт правительства

«Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Это решение поможет не допустить на рынок недобросовестных игроков, а значит, усилит защиту прав граждан», — сказано в сообщении.

Сейчас выдавать ипотечные займы могут не только банки, но и другие финансовые организации, если они включены в специальный перечень уполномоченных компаний. Отвечает за него единый жилищный институт развития — АО «ДОМ.РФ».

Год назад правительство определило требования к компаниям, желающим попасть в этот перечень. В частности, необходим был опыт на рынке: не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года.

Новое постановление уточняет, что размер кредита должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно.

«Кроме того, размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества. За предоставление недостоверной информации организация из перечня исключается». — уточняет сайт кабмина.