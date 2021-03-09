В Госдуме предложили списывать ипотеку за рождение троих детей 

Свои предложения Миронов изложил на онлайн-встрече со студентами Московского областного филиала РАНХиГС . Он подчеркнул, что льготная ипотека под 6,5% проблему не решает, поскольку цены на квартиры сильно выросли.

Депутат отметил, что реализацию инициативы необходимо дополнить масштабной программой социального жилья, которое «будет строить государство и сдавать в социальный найм».

«Еще одно направление — беспроцентные кредиты для молодых семей на приобретение или строительства жилья», — написал Миронов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Лидер «справедливороссов» отметил, что займы следует выдавать на длительный срок и списывать по мере появления детей в молодой семье: с рождением первого ребенка уменьшать кредит на 25%, второго — на 50%, с появлением третьего ребенка списывать ипотеку полностью.

Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Единый государственный экзамен следует отменить. По его словам, тестирование не имеет ничего общего с образованием, потому что не способствует приобретению новых знаний, а заточен на натаскивание к самому экзамену. Парламентарий также указал на то, что родители школьников тратят много денег на подготовку детей к ЕГЭ.