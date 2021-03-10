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Вторичное жилье в Москве сильно подорожало 

Инвест-Форсайт и ещё 1 4 часа назад
Вторичное жилье в Москве сильно подорожало
Фото: www.if24.ru
Исходя из данных аналитики, предоставленных порталом «Мир квартир» для «Интерфакс-Недвижимость», цена квадратного метра недвижимости на вторичном рынке Москвы с марта прошлого года выросла на 12,6% и составила 254 тысячи 645 рублей. Цена «средней» московской квартиры также выросла и достигла отметки в 14 миллионов 821 тысячу 303 рубля.
Стоит отметить, что при такой оценке среднего по Москве роста цен в этом сегменте в некоторых районах столицы увеличение стоимости было гораздо серьезнее. Так, например, за последние 12 месяцев квартиры в Кунцево, Северном Измайлове и Головинском районе увеличились в цене на 19–20%.
Больше всего выросли в цене на «вторичке» квартиры в московском районе Хамовники: здесь среднее предложение оценивается в 51 миллион 300 тысяч рублей, а цена квадратного метра составляет 505,1 тысячи рублей.
Второе место по престижности и дороговизне занимает Арбат — в этом районе средняя квартира стоит лишь немногим меньше: 50 миллионов 100 тысяч рублей, а третье место занимает Тверской район, в котором квадратный метр жилья на вторичном рынке обойдется в среднем в 498 тысяч 600 рублей, а квартира — в 49 миллионов 300 тысяч рублей.
Дешевле всего ценится вторичное жилье в Новой Москве. В поселении Роговское, например, «среднюю» по рынку квартиру можно приобрести за 4,5 миллиона рублей (цена квадратного метра — 85,5 тысяч рублей).
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