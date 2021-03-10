Одна из самых богатых россиянок Елена Батурина договорилась о продаже своего четырёхзвёздочного отеля в Дублине с многомиллионной скидкой. Сумма сделки составит €65 млн, хотя в 2020 году миллиардерша хотела получить за недвижимость €80–85 млн И всё же продажа принесёт вдове экс-мэра Москвы Юрия Лужкова большую прибыль.

Батурина купила бутик-отель Morrison в Ирландии в 2012 году за €22 млн, а затем вложила ещё почти €10 млн в его реконструкцию. Здание находится на набережной реки Лиффи в Дублине.

В февраля 2020 года «Секрет» рассказывал, что Батурина поручила компании CRBE продать её отель в течение ближайших недель. Недвижимость оценили в €80–85 млн, но из-за пандемии на объект не нашлось покупателей. В феврале 2021 года стало известно, что цена на Morrison снизилась на 15–20% — до €68 млн В центре Москвы началась распродажа особняков

10 марта издание The Irish Times сообщило, что на бутик-отель Батуриной нашлись покупатели. Она договорилась с британскими инвесторами о продаже недвижимости более чем за €65 млн Их имена газета не уточнила.

Сделка пока не закрыта, сейчас идёт комплексная проверка. Если она состоится, то прибыль Батуриной от продажи отеля составит около €33 млн Morrison построили в 1996 году, это проект ресторатора Хью О’Регана. Отель с видом на реку Лиффи располагается в центре ирландской столицы, в нескольких минутах ходьбы от района Темпл-Бар. В нём 145 номеров, включая номера люкс, семь помещений для проведения мероприятий, фитнес-центр, а также несколько баров и ресторанов. До пандемии стоимость размещения в отеле начиналась от €200 на человека.

Отель работает под брендом DoubleTree группы Hilton Worldwide, и его можно купить по франшизе. Компания CBRE, которая занимается продажей актива, отметила, что у Morrison есть потенциал для развития за счёт приобретения соседних объектов.