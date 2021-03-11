Строители предупредили о резком подорожании жилья

Из-за закрытия границ и, как следствие, дефицита кадров, в России заметно увеличилась стоимость подрядных работ в строительной отрасли. Об этом в интервью Life рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. По его словам, в ряде случаев работы подорожали в два раза.

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«Закрытие границ привело к тому, что в отрасли малоэтажного строительства произошло повышение цен на подрядные работы до 100%», — заявил он.

Лазовский отметил, что произошедший из-за пандемии дефицит кадров повлиял не только на себестоимость нового жилья, но и на сроки введения его в эксплуатацию.

По его словам, строительные компании вынуждены повышать цены, передает Ura.ru. За март жилье уже подорожало на 10%. Компании пытаются компенсировать разницу собственной прибылью, иначе россияне просто не смогут его приобрести.

Лазовский считает, что в стране необходимо ввести механизм «точечного» ввоза трудовых мигрантов. При этом необходимо ограничить для них места занятости, чтобы они не смогли уходить в другие отрасли.