У москвича отберут квартиру из-за перепланировки

Квартиру жителя Бутырского района Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку. Об этом пишет "МК".

Фото: © Fotolia / Deyan Georgiev © Fotolia / Deyan Georgiev

По информации издания, Мосжилинспекция три года пыталась добиться от владельца "трешки", чтобы он восстановил разрушенную несущую стену между кухней и комнатой.

Специалисты, приехавшие к нему с проверкой, подтвердили незаконную перепланировку и выписали мужчине штраф в две тысячи рублей. Нарушитель не спешил восстанавливать стену, и его еще раз оштрафовали через год на 500 рублей.

Позднее владельцу квартиры выписали еще один штраф на пять тысяч рублей за неисполнение решения суда, а также ограничили ему выезд из России. Эти меры не помогли повлиять на мужчину, поэтому Мосжилинспекции пришлось подать исковое заявление о продаже помещения с публичных торгов.

"За всю историю существования ведомства это происходит только в четвертый раз", — уточняется в статье.

На недвижимость наложили арест. При этом эксперты отмечают, что владелец квартиры может исправить ситуацию. Он все еще может вернуть несущую стену, иначе жилплощадь уйдет с молотка. В таком случае владелец получит за нее деньги, но за вычетом судебных расходов.