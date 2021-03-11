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У москвича отберут квартиру из-за перепланировки

РИА Новости
4 часа назад
Квартиру жителя Бутырского района Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку. Об этом пишет "МК".
У москвича отберут квартиру из-за перепланировки
Фото: © Fotolia / Deyan Georgiev© Fotolia / Deyan Georgiev
По информации издания, Мосжилинспекция три года пыталась добиться от владельца "трешки", чтобы он восстановил разрушенную несущую стену между кухней и комнатой.
Специалисты, приехавшие к нему с проверкой, подтвердили незаконную перепланировку и выписали мужчине штраф в две тысячи рублей. Нарушитель не спешил восстанавливать стену, и его еще раз оштрафовали через год на 500 рублей.
Позднее владельцу квартиры выписали еще один штраф на пять тысяч рублей за неисполнение решения суда, а также ограничили ему выезд из России. Эти меры не помогли повлиять на мужчину, поэтому Мосжилинспекции пришлось подать исковое заявление о продаже помещения с публичных торгов.
"За всю историю существования ведомства это происходит только в четвертый раз", — уточняется в статье.
На недвижимость наложили арест. При этом эксперты отмечают, что владелец квартиры может исправить ситуацию. Он все еще может вернуть несущую стену, иначе жилплощадь уйдет с молотка. В таком случае владелец получит за нее деньги, но за вычетом судебных расходов.
Продать такую квартиру будет непросто, поскольку она идет "с обременением", пишет газета. Новый владелец должен будет вернуть стену на место.
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