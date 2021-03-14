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Земельные участки подорожали вблизи всех городов-миллионников 

Российская Газета 3 часа назад
Земля вблизи городов-миллионников взлетела в цене
Фото: РИА Новости
Традиционно самые дорогие участки продаются в Московской области — в среднем 371 тысяча рублей за сотку, Москве — 344 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 278 тысяч рублей, Краснодарском крае — 251 тысяча рублей.
За год ажиотажа на загородном рынке объем предложения практически не сократился. Спрос же во многих городах-миллионниках существенно вырос, больше всего в Нижегородской области — на 19,4%, в Краснодарском крае — на +18,4% и Москве — на 18,3%.

"Повышение цен обусловлено ростом интереса к загородной недвижимости в прошлом году. Правда, в основном спрос был направлен на дома и дачи, но и на сегмент земельных участков его хватило, — поясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир". — Многие люди решили не покупать дом у застройщика или у собственников на вторичном рынке, а предпочли приобрести землю и построиться самостоятельно".

Многие покупали участки в инвестиционных целях. Особенно те, кому не хватало денег на приобретение квартиры. Земля стала ценится, и ее покупка считается хорошим и потенциально прибыльным вложением средств.

"У людей в сознании произошла переоценка ценностей, которая будет давать о себе знать еще какое-то время, — говорит Павел Луценко. — Она приведет к тому, что этим летом ценовое ралли на землю продолжится".

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Недвижимость , Павел Луценко
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