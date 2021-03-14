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Земельные участки подорожали вблизи крупных городов 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Земельные участки подорожали вблизи крупных городов
Фото: Рамблер
Вблизи крупных российских городов подорожали земельные участки под частное жилье. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов недвижимости.
За год заметнее всего выросли в цене участки в Ростовской области — на 11,5%.
Также сильный рост произошёл в Краснодарском крае и Свердловской области — по 10,2%.
Меньше всего цены поднялись в Пермском крае (2,8%), Красноярском крае (3,8%) и Петербурге (3,9%).
Самая дорогая земля в Подмосковье, где за сотку просят в среднем 371 тысячу рублей. В Москве участок стоит 344 тысячи рублей, в Петербурге — 278 тысяч.
Объем предложения на рынке за год почти не сократился. Зато спрос резко вырос за счет ковид-ажиотажа. Так, в Нижегородской области спрос вырос на 19,4%, в Краснодарском крае на 18,4%, а в столице на 18,3%.

«В основном спрос был направлен на дома и дачи, но и на сегмент земельных участков его хватило. Многие люди решили не покупать дом на вторичном рынке, а предпочли приобрести землю и построиться самостоятельно», — заявил представитель портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Многие россияне также купили участки, используя их как инвестиции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне спешат купить по дешевке участок на Луне.
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Комментарии
Недвижимость , Павел Луценко
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