Земельные участки подорожали вблизи крупных городов 

Вблизи крупных российских городов подорожали земельные участки под частное жилье. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов недвижимости.

За год заметнее всего выросли в цене участки в Ростовской области — на 11,5%.

Также сильный рост произошёл в Краснодарском крае и Свердловской области — по 10,2%.

Меньше всего цены поднялись в Пермском крае (2,8%), Красноярском крае (3,8%) и Петербурге (3,9%).

Самая дорогая земля в Подмосковье, где за сотку просят в среднем 371 тысячу рублей. В Москве участок стоит 344 тысячи рублей, в Петербурге — 278 тысяч.

Объем предложения на рынке за год почти не сократился. Зато спрос резко вырос за счет ковид-ажиотажа. Так, в Нижегородской области спрос вырос на 19,4%, в Краснодарском крае на 18,4%, а в столице на 18,3%.

«В основном спрос был направлен на дома и дачи, но и на сегмент земельных участков его хватило. Многие люди решили не покупать дом на вторичном рынке, а предпочли приобрести землю и построиться самостоятельно», — заявил представитель портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Многие россияне также купили участки, используя их как инвестиции.