Построить дом за счет маткапитала станет проще

Семьи, желающие за счёт материнского капитала построить или отремонтировать свой дом, больше не обязаны предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, то есть отчитываться о монтаже фундамента, возведении стен или кровли. Это позволяет постановление правительства, которое вступает в силу 17 марта.
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Теперь достаточно лишь предоставить выписку из Росреестра
о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности семьи, отмечено на сайте кабмина.
Напомним, с апреля прошлого года материнский капитал россиянам начисляют автоматически — сразу после рождения ребёнка. При рождении первенца в этом году родители могут получить 483 882 рубля, а если в семье появится второй и последующие дети — то 639 432 рубля.
Помимо улучшения жилищных условий, материнский капитал можно потратить на оплату обучения или покупку товаров для детей-инвалидов. Малоимущие семьи могут получать маткапитал в виде фиксированных ежемесячных выплат на второго ребёнка, пока ему не исполнится три года. Также мамы или отцы-одиночки могут перечислить маткапитал себе на накопительную пенсию.