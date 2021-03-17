Построить дом за счет маткапитала станет проще

Семьи, желающие за счёт материнского капитала построить или отремонтировать свой дом, больше не обязаны предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ, то есть отчитываться о монтаже фундамента, возведении стен или кровли. Это позволяет постановление правительства, которое вступает в силу 17 марта.

Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ

Теперь достаточно лишь предоставить выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в собственности семьи, отмечено на сайте кабмина.

Напомним, с апреля прошлого года материнский капитал россиянам начисляют автоматически — сразу после рождения ребёнка. При рождении первенца в этом году родители могут получить 483 882 рубля, а если в семье появится второй и последующие дети — то 639 432 рубля.