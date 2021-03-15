ВАО Москвы возглавил рейтинг округов с подорожавшим жильем

Наибольший прирост стоимости 1 квадратного метра вторичного жилья с марта 2020 года по март 2021 года среди территорий Старой Москвы, которые расположены в пределах МКАД, зафиксирован в Восточном административном округе (ВАО). За год «квадрат» там подорожал на 20%, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг аналитиков «Миэль»

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На второй строчке по темпам роста цен на вторичную недвижимость оказались Северо-Западный и Юго-Восточный округа с показателем в 18%. В первую тройку был включен ЮАО (+17%), наименьший прирост наблюдался в центре Москвы (+11%).

«ЦАО в 2020 году был наименее подвержен ценовым изменениям, колебания стоимости квартир в округе во втором полугодии, на которое пришелся основной рост цен на «вторичку», были минимальными, порядка 1-2%», – рассказала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

По ее словам, отсутствие ажиотажа там объясняется преобладанием в предложении дорогих квартир.

Аналитики отмечают, что в 2021 году рост цен на «вторичку» затормозился, с января по середину марта средняя стоимость квадратного метра в некоторых округах сохранилась, в некоторых — упала на 1-2%. Самыми продаваемыми квартирами после Нового года оказались двухкомнатные квартиры по средней стоимости 220 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Средняя цена на такую квартиру составила 11 млн рублей, говорит Бережнова.

Аналитики «Миэль» не ожидают подорожания вторичного жилья в 2021 году. В среднесрочной перспективе прогнозируется поэтапное восстановление объемов предложения. Стоимость жилья пока держится на прежнем уровне. При стабильной экономической ситуации и отсутствии резкого колебания курсов валют подорожание вторичного жилья вряд ли произойдет, считает Бережнова.