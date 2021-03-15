Мишустин выступил с новой инициативой по дальневосточному гектару 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил срочно проработать вопрос о дополнительном гектаре земли на Дальнем Востоке для тех, кто успешно освоил первый. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку глава кабмина напомнил, что в прошлом году во время его поездки по региону один из бизнесменов предложил дать возможность получить второй гектар земли тем, кто успешно освоил первый.

Мишустин назвал предложение очень правильным и поинтересовался, почему за это время вопрос не был проработан.

«Но только у меня один вопрос. Почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», — заявил премьер-министр, отметив важность строгого контроля за соблюдением сроков реализации всех программ и проектов.

Мишустин поручил руководителям профильных ведомств оперативно разработать и представить предложения по вопросу второго дальневосточного гектара.

В августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток Михаил Мишустин распорядился до 15 октября внести в кабмин законопроект, который позволит получить второй дальневосточный гектар. 15 октября было объявлено, что Минвостокразвития внесло в кабмин такой документ. О дальнейшем движении законопроекта не сообщалось.