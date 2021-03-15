Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.12
$
73.11
87.17
87.12
Прогноз
22.03 – 29.03
$
72.50
86.49
Индексы и котировки Brent
68.50
–0.41 Золото
1731.59
+0.04 РТС
1519.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.03
1.1929
–0.0116
01.03
1.2045
12.03
04.03
18.02

Мишустин выступил с новой инициативой по дальневосточному гектару 

Вероника Полынина 5 часов назад
Мишустин выступил с новой инициативой по дальневосточному гектару
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил срочно проработать вопрос о дополнительном гектаре земли на Дальнем Востоке для тех, кто успешно освоил первый. Об этом сообщает ТАСС.
На совещании с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку глава кабмина напомнил, что в прошлом году во время его поездки по региону один из бизнесменов предложил дать возможность получить второй гектар земли тем, кто успешно освоил первый.
Мишустин назвал предложение очень правильным и поинтересовался, почему за это время вопрос не был проработан.

«Но только у меня один вопрос. Почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», — заявил премьер-министр, отметив важность строгого контроля за соблюдением сроков реализации всех программ и проектов.

Мишустин поручил руководителям профильных ведомств оперативно разработать и представить предложения по вопросу второго дальневосточного гектара.
В августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток Михаил Мишустин распорядился до 15 октября внести в кабмин законопроект, который позволит получить второй дальневосточный гектар. 15 октября было объявлено, что Минвостокразвития внесло в кабмин такой документ. О дальнейшем движении законопроекта не сообщалось.
Видео дня. В РФ решили не платить социальные пособия некоторым россиянам
Комментарии
Недвижимость , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
00:32
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
Экономика
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение