В Москве упал объем предложения квартир в новостройках

В феврале суммарный объем предложения жилья на первичном рынке Москвы составил 11,8 тысяч квартир, что на 20% меньше, чем в тот же период 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

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В сравнении с январем показатель сократился на 10%. Нынешний объем предложения в компании считают минимальным с октября 2015 года (11,3 тысяч квартир).

Аналитики сходятся во мнении, что спад вызван меньшим объемом выставляемых застройщиками квартир на продажу. Для сравнения: осенью 2015 года в каждом из представленных на рынке проектов выставлялось на продажу в среднем 340 квартир, а сегодня - 131–201. Это обусловлено переходом рынка на проектное финансирование, отмечают эксперты.

Застройщики начали дробить проекты на маленькие кусочки из-за того, что так удобнее строить дома по очереди и закрывать эскроу-счета при получении разрешения на ввод в эксплуатацию, говорит управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая

Отметил замедление активности со стороны застройщиков коммерческий директор «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов. По его словам, выдержали переход на банковское финансирование не все – ряд компаний были вынуждены отложить начало продаж или совсем отказаться от реализации новых проектов.

Также была изменена парадигма застройки в пользу индивидуального нейминга каждого построенного дома. Девелоперы уходят от схемы «застроить весь проект домами комфорт-класса», добавила Литинецкая.

При этом на рынке первичной недвижимости сохраняется повышенный спрос. Согласно данным Dataflat.ru, в феврале на первичном рынке в старых границах Москвы в рамках договоров долевого участия было продано 336,5 тыс. кв. м квартир и апартаментов. В феврале прошлого года этот показатель был на 37% ниже.