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Аналитики зафиксировали рост цен на дачи 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
Дачи подорожали на 11,5%
Фото: ТАСС
Дачи в России подорожали в большинстве регионов страны, рост цен с марта 2020 года в среднем составил 11,5%. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В 78 регионах страны цены на дачи выросли с марта 2020 года. В среднем по России дачи подорожали на 11,5%", — говорится в исследовании.

В нем отмечается, что средняя по России дача сейчас стоит 1,9 млн рублей.
С марта прошлого года больше всего подорожали дачи в Вологодской области — на 27,8%. Также серьезный рост цен отмечен в Липецкой (на 25,7%), Рязанской (23,9%), Калининградской (22,4%) областях и в республике Ингушетия (21,8%). Еще в нескольких регионах — Астраханской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, в Крыму и Удмуртии, а также в городе федерального значения Севастополь рост цен составил 19-21%.
Наименьшее подорожание, до 5%, произошло в Карачаево-Черкесии, Хакасии, Амурской, Архангельской и Сахалинской областях.
В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, это вызвало скачок цен, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, этой весной ожидается обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. "Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом. Кроме того, часть дачного сегмента подпадает под условия для сельской ипотеки и ипотеки на деревянные дома. Это также может поднять и спрос, и цены", — сказал собеседник агентства.
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Комментарии
Недвижимость , Павел Луценко , ИТАР-ТАСС
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