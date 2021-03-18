Средний размер ипотечных кредитов приблизился к ₽3 млн

В феврале 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил рекордные 2,92 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 14,6%, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В сравнении с январем 2021 года средний размер ипотечных кредитов в феврале также немного вырос - на 4,0% (в январе 2021 года – 2,81 млн рублей).

Средний размер ипотечного кредита растет уже около года, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин . После понижения весной 2020 года он не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и стал его превышать, говорит он.

По словам эксперта, на рост влияет понижение ипотечных ставок на фоне программ господдержки. Также понижение ставок привлекло на рынок россиян с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Такие заемщики чаще всего получают займы на более значительные суммы, отметил Викулин.

В феврале 2021 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке достигло 713 баллов (где 300 баллов - минимальное значение, 850 баллов - максимальное).

Отмечается, что в феврале 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 российских регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования был зафиксирован в Москве (6,41 млн рублей), Московской области (4,67 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,87 млн рублей), а также в Приморском крае (3,36 млн рублей) и Ленинградской области (3,22 млн. рублей).

Что касается среднего чека выданных ипотечных кредитов, то в сравнении с таким же периодом 2020 года наибольший рост данного показателя в январе показали Воронежская (+24,0%), Тюменская (+21,6%) и Московская (+21,6%) области, а также Москва (+21,1%) и Самарская область (+20,2%) области.