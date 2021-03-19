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Молодым ученым в России помогут с жильем 

Мир24 3 часа назад
Российским молодым ученым максимально упростят получение жилищных сертификатов. Соответствующие предложения российское правительство разработает до середины апреля, сообщает «360».
Подготовкой займутся представители Минстроя и Минобрнауки. Кроме того, в России планируют расширить программу льготной ипотеки для молодых деятелей науки. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по данному вопросу до 30 апреля.
До 9 апреля предполагается согласовать законопроект, согласно которому за научно-учебными центрами будет закрепляться статус специализированных. Также в планах — построить новые корпуса для специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете.
Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продлить программу льготной ипотеки в 24 российских регионах. По ее словам, этот шаг не вызовет негативных эффектов.
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