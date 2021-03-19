Молодым ученым в России помогут с жильем 

Российским молодым ученым максимально упростят получение жилищных сертификатов. Соответствующие предложения российское правительство разработает до середины апреля, сообщает « 360 ».

Подготовкой займутся представители Минстроя Минобрнауки . Кроме того, в России планируют расширить программу льготной ипотеки для молодых деятелей науки. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по данному вопросу до 30 апреля.

До 9 апреля предполагается согласовать законопроект, согласно которому за научно-учебными центрами будет закрепляться статус специализированных. Также в планах — построить новые корпуса для специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете.