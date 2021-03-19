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Названы округа Москвы с дешевой посуточной арендой жилья 

Российская Газета 2 часа назад
Самая бюджетная квартира в Москве с посуточной арендой расположена рядом со станцией метро «Нижегородская». За нее собственники просят 1200 рублей в сутки, выяснили аналитики сервиса «Суточно.ру».
Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 2800 рублей в сутки, а «двушку» — за 4200. Дороже всего посуточная аренда обойдется в Западном административном округе столицы — 3800 рублей. Следом идут Центральный (3400 рублей) и Юго-Западный (3100 рублей). Недорогие варианты можно найти на юго-востоке (2500 рублей) и востоке города (2400 рублей).
Самая дорогая квартира находится в комплексе «Москва-Сити». В будние дни аренда жилья там стоит 25 тысяч рублей, а в выходные — 35 тысяч рублей.
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