Названы округа Москвы с дешевой посуточной арендой жилья 

Самая бюджетная квартира в Москве с посуточной арендой расположена рядом со станцией метро «Нижегородская». За нее собственники просят 1200 рублей в сутки, выяснили аналитики сервиса «Суточно.ру».

Однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 2800 рублей в сутки, а «двушку» — за 4200. Дороже всего посуточная аренда обойдется в Западном административном округе столицы — 3800 рублей. Следом идут Центральный (3400 рублей) и Юго-Западный (3100 рублей). Недорогие варианты можно найти на юго-востоке (2500 рублей) и востоке города (2400 рублей).

Самая дорогая квартира находится в комплексе «Москва-Сити». В будние дни аренда жилья там стоит 25 тысяч рублей, а в выходные — 35 тысяч рублей.