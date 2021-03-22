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Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей

Российская Газетаиещё 38
19 часов назад
Курс доллара поднялся выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
По данным на 18:59 мск, американская валюта торговалась на уровне 75,09 рубля.
В последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей 22 февраля.
Ранее в понедельник доллар впервые с 5 марта превысил отметку в 89 рублей.
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