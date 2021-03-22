330 тысяч рублей стоит самая дешевая дача в Подмосковье

Приобрести дачу в Подмосковье можно от 330 тыс. руб., эта цена является самой низкой в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Миэль».

Уточняется, что за 330 тыс. руб. можно купить участок площадью 600 кв. м с домом площадью 24 кв. м в Егорьевске (100 км от МКАД). В 90 км от МКАД по Можайскому шоссе продается за 390 тыс. руб. участок такого же размера с домом площадью 35 кв. м. В число дешевых вариантов (450 тыс. руб.) также входит участок площадью 750 кв. м с домом площадью 30 кв. м, который расположен в 120 км от МКАД по Каширскому шоссе.