330 тысяч рублей стоит самая дешевая дача в Подмосковье

Приобрести дачу в Подмосковье можно от 330 тыс. руб., эта цена является самой низкой в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Миэль».
«Эксперты «Миэль» проанализировали рынок летних дач Подмосковья. Самые недорогие варианты находятся в 100-140 км от Москвы и стоят от 330 тыс. руб. Больше всего таких предложений в восточной части Московской области», - говорится в сообщении.
Уточняется, что за 330 тыс. руб. можно купить участок площадью 600 кв. м с домом площадью 24 кв. м в Егорьевске (100 км от МКАД). В 90 км от МКАД по Можайскому шоссе продается за 390 тыс. руб. участок такого же размера с домом площадью 35 кв. м. В число дешевых вариантов (450 тыс. руб.) также входит участок площадью 750 кв. м с домом площадью 30 кв. м, который расположен в 120 км от МКАД по Каширскому шоссе.
В пресс-службе добавили, что низкая стоимость таких объектов обусловлена отсутствием центральной канализации, максимальной мощностью электричества 5-7 кВт, отоплением на твердом топливе или газгольдерами. Кроме того, подобные участки находятся вдали от инфраструктуры и крайне редко газифицированы.
«В прошлом году спрос на загородную недвижимость увеличился на 30% по сравнению с 2019 годом. Особым трендом стал интерес к летним дачам в пределах 1 млн руб., полностью готовым к проживанию. В этом году в связи с тем, что многие популярные заграничные направления все еще закрыты, летний отдых москвичей имеет все шансы переместиться на дачи в Подмосковье. Поэтому спрос на летние дома, вероятно, не будет снижаться», - заключили в пресс-службе.