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Оценены риски «пузыря» на рынке недвижимости

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Международное рейтинговое агентство S&P оценило риски возможного возникновения «пузыря» на российском рынке недвижимости, говорится в релизе компании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Оценены риски «пузыря» на рынке недвижимости
Фото: Зотов Алексей / «Коммерсантъ»Зотов Алексей / «Коммерсантъ»
Аналитики S&P отмечают, что в 2020 году отечественный рынок жилья пережил рост, в основном благодаря поддержке со стороны государства и льготным условиям кредитования. При этом спрос на жилье зачастую превышал предложение, которое сократилось в том числе из-за ограничительных мер, что привело к росту цен.
В нынешнем году авторы ожидают продолжения роста цен на недвижимость, однако он пойдет на спад и составит 15 процентов — против 22 в 2020-м. В следующем году подорожание снизится до 12-14 процентов. Причина — в завершении программы субсидирования ипотечных кредитов, которое ожидается в середине нынешнего года.
Росту цен, по мнению аналитиков, будет способствовать более активное использование эскроу-счетов, на которые по новым правилам полагается зачислять средства дольщиков. До введения дома в эксплуатацию хранящиеся на таких счетах деньги невозможно использовать, а тратить на связанные со строительством цели можно только банковские кредиты. Такой подход повышает прозрачность рынка и вызывает доверие со стороны покупателей, считают авторы.
Также они признают, что в обозримом будущем на рынке недвижимости может возникнуть дисбаланс спроса и предложения, однако это не должно привести к образованию «пузыря», который был бы чреват резким снижением стоимости и обесцениванием активов.
Недвижимость,Lenta.ru,
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