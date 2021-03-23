Дачники смогут экономить на кадастровых работах

Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, должны проинформировать граждан об их начале.

Раньше была только одна возможность перемерить участок - заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.