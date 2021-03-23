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Дачники смогут экономить на кадастровых работах

Российская Газета
2 часа назад
Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда. В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора заказчики комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, должны проинформировать граждан об их начале.
Дачники смогут экономить на кадастровых работах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Комплексные работы - очень удобная форма урегулирования земельных споров. Как поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, практически в каждом населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены, либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой. "Часто возникает такая ситуация: владелец участка построил дом, но не может зарегистрировать его, так как формально граница участка проходит посередине строения, хотя по факту и забор, и дом поставлены правильно и нет никаких споров с соседями. Чтобы исправить эту ошибку, владельцу нужно заново делать межевание и согласовывать с соседом новые границы. В результате получается, что соседу тоже нужно делать межевание - и так до тех пор, пока все земельные участки не "встанут" на место", - отмечает Чаплин.
Раньше была только одна возможность перемерить участок - заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже. Их цена за участок в шесть соток составляет около 10-15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчете на один участок - 1200 рублей.
Недвижимость,Никита Чаплин,Госдума,
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