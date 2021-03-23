Минстрой выступил за адресный подход льготной ипотеки

«Мы рассчитываем, что в том или ином виде эта программа сохранится. Наша позиция с финансово-экономическим блоком Правительства будет такая, что мы готовы скорректировать более адресную систему», — отметил Файзуллин.
Министр считает, что льготную ипотеку следует оставить для многодетных и молодых семей. По его словам, при продлении льготной ипотеки будет сохранена и «дальневосточная ипотека». Изменения могут затронуть и программу сельской ипотеки.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в России в конце апреля 2020 года.