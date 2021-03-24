Составлен рейтинг районов Москвы с дешевым жильем бизнес-класса

Минимальная цена одного квадратного метра в новостройках бизнес-класса Москвы в марте 2021 года отмечена в районе Нижегородский (Юго-Восточный административный округ), пишет РБК со ссылкой на рейтинг, составленный аналитиками риелторской компании Est-a-Tet.

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Один квадратный метр в новостройках бизнес-класса в этом районе оценивается в 215 тысяч рублей, выяснили эксперты. Практически аналогичные показатели зафиксированы у новостроек района Кунцево (ЗАО) — в среднем 215,1 тысячи рублей за «квадрат». Третью строчку рейтинга занимает район Крылатское (ЗАО) – 218,2 тысячи рублей за 1 кв. метр.

Самая низкая стоимость лота бизнес-класса в предложении также зафиксирована в Нижегородском районе – 11,4 млн руб. Отмечается, что в данном районе наименьший объем предложения новостроек бизнес-класса в Москве.

На втором месте по средней стоимости квартир в новостройках бизнес-класса – Рязанский район (ЮВАО, 14,8 млн рублей за лот),на третьем — Савеловский (САО, 15,1 млн рублей).

Наиболее высокие темпы роста цен на новостройки бизнес-класса за последний год зафиксированы в Рязанском районе. Средняя стоимость одного квадратного метра в локации с марта 2020 года выросла на 52%, до 318,7 тысячи рублей.

Согласно подсчетам риелторов, за год объем предложения квартир бизнес-класса в Москве упал на 10,15%. Что касается средней стоимости одного квадратного метра, то она выросла на 22%.