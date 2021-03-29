Челябинцы выложили слово «SOS» из обломков своего барака

В администрации Копейска заявили, что дом стоит в планах расселения. «В 2017 году дом был признан аварийным, расселение в рамках программы по плану стоит до 1 июня 2023 года. При наличии достаточного финансирования, скорее всего, расселение пройдет на год раньше, то есть в 2022 году», — заявил URA.RU Шадрин.