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Челябинцы выложили слово «SOS» из обломков своего барака

Ura.Ruиещё 2
6 часов назад
Жители аварийного барака в Копейске Челябинской области выложили обломками дома слово «SOS» для того, чтобы добиться расселения. Они обратились в Общероссийский народный фронт (ОНФ) за помощью. Ситуацию URA.RU разъяснил вице-мэр Копейска Андрей Шадрин.
Челябинцы выложили слово «SOS» из обломков своего барака
Фото: Ura.RuUra.Ru
«Жители барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске выложили из обломков здания гигантское слово „SOS“. Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию. Также общественники обратились к главе Копейска, подчеркнув, что в бараке нужно провести работы, которые позволят жильцам в пригодных условиях дождаться переселения», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Жители пояснили, что добиваются расселения более 10 лет.
В администрации Копейска заявили, что дом стоит в планах расселения. «В 2017 году дом был признан аварийным, расселение в рамках программы по плану стоит до 1 июня 2023 года. При наличии достаточного финансирования, скорее всего, расселение пройдет на год раньше, то есть в 2022 году», — заявил URA.RU Шадрин.
По словам источников агентства в администрации города, бюджетные средства на работы в аварийном бараке направить невозможно.
«Это нецелевое использование денег и стопроцентная уголовка», — подчеркнул URA.RU источник.
Недвижимость,Андрей Шадрин,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,
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