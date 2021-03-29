Челябинцы выложили слово «SOS» из обломков своего барака

«Жители барака на улице Артиллерийской, 1 в Копейске выложили из обломков здания гигантское слово „SOS“. Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой разобраться и повлиять на ситуацию. Также общественники обратились к главе Копейска, подчеркнув, что в бараке нужно провести работы, которые позволят жильцам в пригодных условиях дождаться переселения», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Жители пояснили, что добиваются расселения более 10 лет.
«Это нецелевое использование денег и стопроцентная уголовка», — подчеркнул URA.RU источник.