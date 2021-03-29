Отмена льготной ипотеки уронит продажи жилья на 50%

В случае отмены программы ипотеки с господдержкой в июле 2021 года на рынке первичного жилья московского региона произойдет резкий спад объемов продаж, который может достигнуть 50%, говорится в сообщении девелопера ГК "А101".

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"Сейчас разница в ставках между льготной и "обычной" ипотекой составляет 2-2,5 процентного пункта, что дает разницу в размере ежемесячного платежа примерно на 22%. Поэтому более 90% покупателей жилья выбирают первый вариант. Но пока все идет к тому, что в июле 2021 года программа господдержки завершится, а ключевая ставка вырастет до 6%. Среднерыночные ипотечные ставки могут вырасти, усиливая скачок среднего размера ипотечного платежа. В этом случае мы увидим новый всплеск ажиотажного спроса и цен на 10-15% к июлю, а затем резкое снижение объемов продаж, которое будет длиться до полугода", - цитирует пресс-служба директора по развитию "А101" Дмитрия Цветова.

Он отметил, что в регионах России падение продаж может быть еще более существенным, особенно в тех, где наблюдается еще более острый дефицит предложения, чем в столичном регионе. В основном это крупные города-миллионники с невысокой маржинальностью девелоперских проектов. В таких регионах объемы продаж могут сократиться до 70%.

"Без радикальных изменений ситуации в перспективе 3-5 лет можно спрогнозировать сокращение предложения, которые повлекут за собой новые повышения цен или сужения рынка", - добавил он.

По мнению эксперта "А101", для стабилизации рынка текущие условия покупки, в том числе ипотеку с господдержкой под 6,5% или ее аналог, нужно сохранить как минимум на три года. Это даст девелоперам возможность спрогнозировать спрос на период жизненного цикла проекта, тогда они смогут постепенно насыщать рынок предложением и возвращать цены на жилье к нормальному уровню.

"Ошибочно считать, что на рост цен повлияла только ипотека с господдержкой. Во многом цены зависят от объема предложения. Который в последние 5 лет регулярно сокращался на фоне отраслевых законодательных инициатив, таких как переход на спецсчета в 2018 году, и на эскроу-счета в 2019 году. Они заметно повышали расходную часть проектов, вынуждали девелоперов пересматривать финансовые модели и откладывать или вовсе отменять покупку новых земельных участков. В результате у девелоперов не было ресурсов адекватно ответить на растущий спрос, и предложение стало стремительно сокращаться. Только в марте 2021 года и только в ТиНАО общий объем предложения сократился на 10% относительно февраля, а средняя стоимость квадратного метра за тот же период выросла на 4%", - отметил Цветов.

Сама же ипотека с господдержкой, подчеркнул эксперт, осталась эффективным средством повышения доступности жилья даже в условиях ценового роста.

"Если в регионах ипотека с господдержкой в основном расширила "воронку продаж", сделав жилье доступным для большего количества людей, то в столичном регионе она оказала влияние на качество покупаемого жилья. Так, доля покупок квартир в проектах бизнес-класса выросла на 8 процентных пунктов, а доля покупок квартир с отделкой – на 5 процентных пунктов", - рассказал Цветов.