На перепродаже новостроек можно будет заработать до 40%

Средняя доходность от вложений в московские новостройки, квартиры в которых будут приобретены на старте продаж или на этапе котлована в первом полугодии 2021 года, достигнет 20–25%. Наибольшая доходность может составлять 35–40%, пишет РБК со ссылкой на обзор московского первичного рынка риелторской компании «Бест-Новострой».

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Риелторы сходятся во мнении, что оптимальным вариантом для инвестиций сегодня является проект внутри МКАД со стартовой ценой 170–220 тысяч рублей за 1 квадратный метр или ЖК у метро, внутри МЦК и/или на одной из набережных города со стартовой ценой до 250 тысяч рублей за квадратный метр.

Согласно данным компании, максимальный объем новостроек на ранней стадии реализации наблюдается в Юго-Восточном АО — 2590 квартир. Вторую строчку занимает Южный АО (1693 квартиры), третью — Западный АО (1598 квартир). В Зеленоградском и Троицком вообще нет новостроек на ранней стадии реализации, самый маленький объем наличного предложения (241 квартира) – в Восточном АО.

Аналитики отмечают, что наибольшей доходности от вложений в новостройки в настоящее время могут ждать инвесторы, которые выходят из активов, приобретенных в 2018 году.

«Повышение цен на фоне относительно доступной ипотеки в 2018 году, скачок на фоне введения эскроу в 2019-м, скачок из-за мер поддержки бизнеса и заемщиков в пандемию — выход из проектов, купленных в 2018 году, сейчас, скорее всего, приятно удивит даже самых оптимистичных инвесторов», — отмечает председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова

По ее словам, самым удачливым удалось заработать за три года до 150%. При этом Доброхотова отметила, что они являются именно удачливыми инвесторами, а не успешными, так как «предвидеть все события, повлиявшие на цены на московские квартиры и апартаменты, три года назад не мог никто».