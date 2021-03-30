6% семей решили приобрести дачу в 2021 году

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Отмечается, что наибольшее число потенциальных покупателей загородной недвижимости среди городов с населением от 500 тысяч - в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени.

На покупку дачи граждане России в среднем готовы потратить 562 тысячи рублей. Больше всего готовы выделить на эти цели жители Москвы - 986 тысяч рублей. Также самые большие потенциальные расходы на покупку загородной недвижимости характерны для таких городов, как Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж и Казань. В частности, петербуржцы рассчитывают потратить на покупку дачи в среднем 688 тысяч рублей.

В 2019 году спрос на загородную недвижимость стагнировал, а в июле-октябре имел тенденцию к снижению. В ноябре 2019 года рынок вернулся к увеличению спроса.

Быстрее всего спрос на загородную недвижимость начал расти с апреля-мая 2020 года, то есть во время ограничений из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020 года спрос вырос в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2019 года, а спрос на земельные участки под застройку вырос в 2,25 раза.

Отмечается, что во второй половине 2020 года-начале 2021 года спрос на загородные дома и участки земли продолжал увеличиваться, хоть и не столь активно. В 2021 году россияне планируют покупать дачи вдалеке от крупных городов, указывают аналитики.