Квартиры в Сочи подорожали

По данным специалиста, площадь квартир в продаже сократилась на 2,72 квадратного метра, с 48,27 до 45,55 метра. «Резкое снижение площадей квартир связано с дефицитом предложения, — пояснил Флутков. — Кроме того, застройщики хотят снизить точку входа для покупателей, так как чем меньше площадь объекта, тем дешевле ее общая стоимость».