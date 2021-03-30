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Квартиры в Сочи «сжались» и подорожали

Lenta.ru
4 часа назад
За год к марту 2021-го средняя площадь выставленных на продажу квартир в Сочи стала меньше на 6 процентов, а цены на местное жилье тем временем выросли на 50-70 процентов, рассказал «Ленте.ру» эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков.
Квартиры в Сочи подорожали
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
По данным специалиста, площадь квартир в продаже сократилась на 2,72 квадратного метра, с 48,27 до 45,55 метра. «Резкое снижение площадей квартир связано с дефицитом предложения, — пояснил Флутков. — Кроме того, застройщики хотят снизить точку входа для покупателей, так как чем меньше площадь объекта, тем дешевле ее общая стоимость».
«Сжатие» площадей квартир никак не сказалось на доступности жилья, подчеркнул эксперт. «Квартиры, наоборот, стали менее доступными. Так, например, площади сократились на 6 процентов, а цены выросли на 50-70 процентов. Таким образом, квартиры, став меньше, все равно стали дороже», — посетовал он.
В конце 2020-го Сочи предрекли дефицит дешевого жилья. В настоящее время в городе еще возводится много домов массового спроса, но большинство из них появляются на значительном удалении от моря. В целом город может превратиться в элитный по уровню цен на жилые объекты, предупредил риелтор.
Недвижимость,Lenta.ru,
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