Москвичам посоветовали отложить покупку квартиры

Риелторы посоветовали москвичам отложить покупку квартиры на вторичном рынке из-за отсутствия ликвидного предложения, пишет «Российская газета»

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Объем предложения на вторичном рынке жилья столицы снизился на 20-30%. По мнению экспертов, в настоящее время рынок пожинает плоды прошлогоднего бума. К примеру, в сентябре 2020 года спрос на вторичное жилье на 64% превышал показатели 2019 года.

В результате годовой рост средней цены на квадратный метр «вторички» составил 16,4%. Самые ликвидные объекты, панельные хрущевки подорожали на 20%, а сталинские дома прибавили в цене в среднем 14,6%.

«Из-за высокого спроса и роста цен объем предложения снизился, особенно в недорогих сегментах - люди торопились купить жилье, пока оно не подорожало еще сильнее», - сказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

В прошлом году квадратный метр жилья в Москве подорожал с 178 478 до 207 461 рублей. В начале 2011 года рост цен продолжился. За январь-февраль 2021 года «вторичка» подорожала еще на 1,9% - до 211 тысяч рублей за метр.

Эксперты связывают рост цен на квартиры в том числе и с постепенным вливанием на вторичный рынок квартир в новостройках. Новые и более качественные объекты стоят дороже, чем старый жилой фонд.

По мнению риелторов, восстановление предложения будет происходить постепенно. Рост или падение цен будут зависеть от разных факторов: состояния сферы экономики, уровня ставок по ипотеке, продления или окончания программы льготной ипотеки. Изменения в конъюнктуре первичного рынка неизбежно влияют на «вторичку», отмечают эксперты.