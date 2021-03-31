В частности, речь идет о квартире в Ливадии, площадью 129,8 квадратных метров, которая числится за женой президента Украины – Аленой Зеленской. Кроме того, согласно этой же декларации, также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место, площадью в 16,1 квадратный метр.
Кроме того, президент Украины и его семья владеет несколькими квартирами или их частями, несколькими гаражами и парковочными местами в Киеве и частью нежилого объекта, площадью более 300 квадратных метров.
В собственности у лидера Украины семь пар дорогостоящих часов и многое другое. Включая валюту, ценные бумаги, патенты и права собственности на различные торговые марки.
Как ранее сообщал
сайт РИА Новости Крым, в августе 2020 года крымские чиновники опубликовали свои декларации. Оказалось, что на тот момент больше всего активов было у вице-премьера Евгения Кабанова
, который заработал почти 13 миллионов рублей и являлся обладателем 17 парковочных мест, небольшой земельный участок, блоксекция жилого дома и квартира, площадью 300 квадратных метров.