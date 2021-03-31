Стало известно о недвижимости Зеленского в Крыму

Помимо недвижимости в Крыму, супруги Зеленские владеют несколькими квартирами, гаражами и парковочными местами в Киеве, 300-метровым нежилым помещением в Киеве, семью дорогостоящими часами, валютой, ценными бумагами, патентами и правами собственности на торговые марки.

Елена Зеленская приобрела квартиру в Крыму в 2013 году – еще до присоединения полуострова к России. В 2019 году во время избирательной кампании Зеленского отмечалось, что семья не намерена пользоваться недвижимостью до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.