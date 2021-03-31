Стало известно о недвижимости Зеленского в Крыму

В налоговой декларации Зеленского, размещенной на сайте единого государственного реестра деклараций Украины, указана квартира в Ливадии на южном берегу Крыма площадью 129,8 квадратных метров, которая числится за женой президента Украины – Еленой Зеленской
. Также на нее зарегистрировано парковочное место площадью 16,1 квадратных метров.
Помимо недвижимости в Крыму, супруги Зеленские владеют несколькими квартирами, гаражами и парковочными местами в Киеве, 300-метровым нежилым помещением в Киеве, семью дорогостоящими часами, валютой, ценными бумагами, патентами и правами собственности на торговые марки.
Аксенов предположил, что семья Зеленских держит недвижимость в Крыму на случай, если придется просить политического убежища в России.
Елена Зеленская приобрела квартиру в Крыму в 2013 году – еще до присоединения полуострова к России. В 2019 году во время избирательной кампании Зеленского отмечалось, что семья не намерена пользоваться недвижимостью до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.