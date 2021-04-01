Какие дачи подорожают к лету

В ближайшее время стоит ожидать подорожания дач и участков с хорошим подъездом, проложенными коммуникациями и устойчиво работающим Интернетом, поскольку именно такие варианты являются наиболее востребованными в сегменте загородного жилья в настоящий момент. Об этом рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко

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В интервью РИА «Недвижимость» Луценко объяснил, что цены ежегодно повышаются перед началом дачного сезона. Это происходит даже в том случае, если рынок не слишком активен. При этом спрос на загородные дома в РФ с марта 2020 года вырос на 14%, а предложение увеличилось на 8,5%.

Этой весной и летом мы ждем повышения в пределах 5–8%. Стимулирующих к покупке карантинных мер уже нет, но зато в последнее время покупатели стремятся вложиться в недвижимость, — отметил эксперт.

Помимо дачных участков, ожидается спрос на дома большой площади — от 70 до 200 квадратных метров, участки с хорошей природой и доступной инфраструктурой. А вот маленькие домики с туалетом на улице, недострой или большие пафосные дома с «задранным» ценником перестают пользоваться популярностью.

Больше всего за последний год дачи подорожали в Вологодской области — на 27,8%. В Чувашии, напротив. цены опустились на 13,1%.