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Риелторы предложили разрешить сносить не несущие стены

Лера Букина
2 часа назад
Риелторы предложили разрешить сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами, если рисков нанесения ущерба жильцам и самому зданию нет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью гендиректора сети «Этажи» Ильдара Хусаинова, направленное в администрацию президента.
Риелторы предложили разрешить сносить не несущие стены
Фото: ТАССТАСС
По словам члена экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководителя департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Ивана Камельских, около 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки.
В технических паспортах квартир предлагается указывать только несущие стены и те элементы жилого помещения, которые нельзя переносить вовсе или без предварительного согласования с надзорными органами.
Минстрой концептуально выступает за возможность упрощения процедуры проведения перепланировок, если это не повлияет на безопасность проживания, указали в ведомстве.
Приблизительно 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки, подчеркнул член экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководитель департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Иван Камельских.
В настоящее время покупатели квартир на вторичном рынке могут столкнуться с проблемами, связанными с получением ипотеки в связи с произведенной предыдущими собственниками перепланировкой, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Она добавила, что одобряет инициативу.
В настоящее время за незаконную перепланировку собственникам грозит штраф в размере 2–2,5 тысяч рублей, в худшем случае все может закончиться лишением права собственности, напомнил Камельских.
Данное предложение является логичным, однако результативность инициативы зависит от точного указания, что можно менять, а что нельзя, сказал гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.
О возможных рисках предупредила директор по поддержке риелторского бизнеса ГК «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, ряд собственников квартир могут подумать, что разрешено вообще все.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за незаконную перепланировку государство может забрать любую квартиру и продать с торгов.
Недвижимость,Ильдар Хусаинов,Мария Литинецкая,Городские Инновационные Технологии,Администрация Президента РФ,Минстрой,газета "Известия",
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