Риелторы предложили разрешить сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами, если рисков нанесения ущерба жильцам и самому зданию нет. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на письмо за подписью гендиректора сети «Этажи» Ильдара Хусаинова
, направленное в администрацию президента
.
По словам члена экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководителя департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Ивана Камельских, около 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки.
В технических паспортах квартир предлагается указывать только несущие стены и те элементы жилого помещения, которые нельзя переносить вовсе или без предварительного согласования с надзорными органами.
Минстрой
концептуально выступает за возможность упрощения процедуры проведения перепланировок, если это не повлияет на безопасность проживания, указали в ведомстве.
Приблизительно 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки, подчеркнул член экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководитель департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Иван Камельских.
В настоящее время покупатели квартир на вторичном рынке могут столкнуться с проблемами, связанными с получением ипотеки в связи с произведенной предыдущими собственниками перепланировкой, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая
. Она добавила, что одобряет инициативу.
В настоящее время за незаконную перепланировку собственникам грозит штраф в размере 2–2,5 тысяч рублей, в худшем случае все может закончиться лишением права собственности, напомнил Камельских.
Данное предложение является логичным, однако результативность инициативы зависит от точного указания, что можно менять, а что нельзя, сказал гендиректор ПАО «ГИТ»
Сергей Минко.
О возможных рисках предупредила директор по поддержке риелторского бизнеса ГК «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, ряд собственников квартир могут подумать, что разрешено вообще все.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что за незаконную перепланировку государство может забрать любую квартиру и продать с торгов.