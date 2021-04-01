Риелторы предложили разрешить сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами, если рисков нанесения ущерба жильцам и самому зданию нет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью гендиректора сети «Этажи» Ильдара Хусаинова , направленное в администрацию президента

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По словам члена экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководителя департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Ивана Камельских, около 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки.

В технических паспортах квартир предлагается указывать только несущие стены и те элементы жилого помещения, которые нельзя переносить вовсе или без предварительного согласования с надзорными органами.

Минстрой концептуально выступает за возможность упрощения процедуры проведения перепланировок, если это не повлияет на безопасность проживания, указали в ведомстве.

Приблизительно 20% квартир на вторичном рынке в России имеют перепланировки, подчеркнул член экспертной группы мониторинга при общественном совете Минстроя, руководитель департамента внешних коммуникаций федеральной сети риелторских компаний «Этажи» Иван Камельских.

В настоящее время покупатели квартир на вторичном рынке могут столкнуться с проблемами, связанными с получением ипотеки в связи с произведенной предыдущими собственниками перепланировкой, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . Она добавила, что одобряет инициативу.

В настоящее время за незаконную перепланировку собственникам грозит штраф в размере 2–2,5 тысяч рублей, в худшем случае все может закончиться лишением права собственности, напомнил Камельских.

Данное предложение является логичным, однако результативность инициативы зависит от точного указания, что можно менять, а что нельзя, сказал гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.

О возможных рисках предупредила директор по поддержке риелторского бизнеса ГК «Миэль» Юлия Федулаева. По ее словам, ряд собственников квартир могут подумать, что разрешено вообще все.