Соцвыплаты на жилье увеличат большинству россиян

Эти нормативы применяются при расчётах социальных выплат и субсидий, связанных с жилищным обеспечением. Сюда входят выплаты малоимущим, многодетным и молодым семьям, жителям аварийных домов и так далее. Соответственно, если нормативы стоимости жилья растут, стоит ждать повышения выплат.

Больше всего норматив увеличится в Москве — он составит 122 636 рублей, что выше показателя в первом квартале на 4 376 рублей. На втором месте по прибавке Амурская область, где норматив составит 82 266 рублей (+4123 рубля). Третье место у Якутии, где норматив составит 97 425 рублей (+3981 рубль). Почти на 2,5 тысячи рублей подросли показатели в Московской области и Севастополе — 68 185 рублей и 70 002 соответственно. В остальных регионах нормативные расценки поднимутся в среднем на одну-две тысячи рублей. Самая низкая прибавка в Бурятии — всего на 33 рубля, сам норматив составляет 61 295 рублей.