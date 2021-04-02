Эксперт посоветовал вкладываться в складские объекты

Наиболее выгодными сегментами недвижимости для вложений в 2021 году являются квартиры, которые располагаются в центральных локациях городов с развитым туризмом, склады, кладовые и помещения под стрит-ритейл. Об этом РИА Недвижимость рассказал руководитель фонда коллективных инвестиций «Рентавед» Руслан Сухий.

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Он отмечает, что в связи с пандемией ряд сегментов рынка инвестиций в недвижимость существенно потеряли в ликвидности, тогда как отдельные форматы, напротив, приобрели статус чуть ли не самых востребованных и доходных.

По словам главы фонда, квартиры в хорошей локации в привлекательном для туристов городе станут выгодными инвестициями благодаря возможности посуточно сдавать жилье в аренду. Что касается складов, то данный сегмент, по его словам, продемонстрировал самую большую устойчивость в трудный для коммерческой недвижимости период.

Сухий отметил, что кладовые для хранения личных вещей – новый перспективный актив. Они пользуются популярностью в большинстве случаев у жителей мегаполисов, которые живут в небольших квартирах.

Специалист советует инвесторам купить нежилое помещение в крупном жилом комплексе на первом этаже со входом со двора и поделить его на мини-кладовки.

«В Москве такое подвальное помещение площадью 50 квадратных метров обойдется инвестору в 3 миллиона рублей, еще порядка 500 тысяч рублей потребуется на ремонт. Сдача в аренду подобного склада будет приносить примерно 35 тысяч рублей ежемесячного дохода. Таким образом, доходность инвестиций в покупку небольшого склада составит 12%», - подчеркнул он.