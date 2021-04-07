Эксперт заявил об окончании бума на ипотечном рынке

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По его словам, темпы ипотечного жилищного кредитования достигли рекорда в октябре 2020 года, когда банкам за месяц удалось выдать 546,2 миллиарда рублей. Он отмечает, что в феврале 2021 года данный показатель уменьшился на 26,2%, составив 403,3 миллиарда рублей.

Осадчий не считает, что на снижение темпов данного вида кредитования повлияла сезонность. Он привел пример, когда в 2020 году в тот же период времени (октябрь 2019 против февраля 2020) падение оценивалось в 0,4%.

Охлаждение рынка, по его мнению, может быть обусловлено ожидаемым завершением программы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% с 1 июля. Снижение темпов ипотечного кредитования и жилищного строительства тоже сыграли свою роль, заявил Осадчий.

Также на рынок оказывают влияние и падающие реальные располагаемые доходы населения и увеличивающаяся долговая нагрузка.