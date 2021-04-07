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Эксперт заявил об окончании бума на ипотечном рынке

Лера Букина
4 часа назад
Темпы ипотечного кредитования в России постепенно сокращаются, что может свидетельствовать об окончании бума на ипотечном рынке, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав статистику Банка России.
Эксперт заявил об окончании бума на ипотечном рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, темпы ипотечного жилищного кредитования достигли рекорда в октябре 2020 года, когда банкам за месяц удалось выдать 546,2 миллиарда рублей. Он отмечает, что в феврале 2021 года данный показатель уменьшился на 26,2%, составив 403,3 миллиарда рублей.
Осадчий не считает, что на снижение темпов данного вида кредитования повлияла сезонность. Он привел пример, когда в 2020 году в тот же период времени (октябрь 2019 против февраля 2020) падение оценивалось в 0,4%.
Охлаждение рынка, по его мнению, может быть обусловлено ожидаемым завершением программы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 6,5% с 1 июля. Снижение темпов ипотечного кредитования и жилищного строительства тоже сыграли свою роль, заявил Осадчий.
Также на рынок оказывают влияние и падающие реальные располагаемые доходы населения и увеличивающаяся долговая нагрузка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки предложили варианты ипотеки с плавающими ставками.
Недвижимость,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,Центральный банк России,РИА Новости,
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