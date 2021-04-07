В России подорожала аренда однокомнатных квартир

Аренда однокомнатных квартир выросла в цене в крупных городах России в I квартале в среднем на 4,4%, при этом наем двух- и трехкомнатных квартир стал дешевле на 1% и 5,9% соответственно, рассказали РИА Недвижимость представители портала «Мир квартир».

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«Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды и в этом году. Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места. Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры», – отметили в компании.

Отмечается, что в 47 городах из 70 с населением более 300 тысяч человек с начала года цена аренды однокомнатных квартир поднялась, в 23 – понизилась. Двухкомнатные квартиры подорожали в 34 населенных пунктах, в 35 подешевели, в одном городе цены не изменились. Цены на трехкомнатные квартиры выросли всего в 13 городах, а в 57 – упали.

Увереннее всего арендодатели ощущают себя в Махачкале, где «однушки» подорожали за квартал на 8,8%, «двушки» - на 2,5%, «трешки» - на 5,8%. Кроме того, аренда существенно выросла в цене в Тюмени (+4%, +5,1% и +7,1%), Брянске (+4%, +4,4% и +4%), Калининграде (+2,1%, +6,8% и +2,6%) и Пензе (+7,4%, +2,5% и +1,1%).

Заметнее всего ставки аренды снизились в Чите (-11,1%, -12,9% и -12,2%), Грозном (-11,1%, -5,5% и -10,3%), Чебоксарах (-4%, -11,8% и -10,7%), Томске (-3,5%, -10,1% и -11,3%) и Вологде (-4,9%, -6,8% и -11,6%).

В Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами хоть и незначительно, но подорожала – на 2,2% и 1,4% соответственно, «трешки» стали дешевле на 5,4%. Аналогичная ситуация произошла в Московской области: +5,6%, +1,8% и -6%. В Петербурге цена найма продолжила уменьшаться по всем трем типам квартир: -0,1%, -4,1% и -11,2%».

Пандемия нанесла удар в особенности по многокомнатным квартирам из-за их небольшой востребованности в сравнении с «однушками», заявил гендиректор портала Павел Луценко