Нотариус предупредила о риске лишиться унаследованных квартир

Наследники первой очереди рискуют лишиться квартиры, на которую имели законное право, если не предпримут необходимые действия по принятию наследства, заявила РИА Недвижимость нотариус города Омутнинска Анна Корчемкина.

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«По незнанию люди часто не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права, полагая, что их право возникнет автоматически, и поэтому пропускают срок и лишаются права на имущество, иногда очень ценное», — указала она.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Согласно статье 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, который пропустил срок, суд может восстановить его и признать наследника вступившим в права. Но, по словам Корчемкиной, нужно будет доказать уважительность причин пропуска срока, а также соблюсти все сроки обращения в суд.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо своевременно обращаться к нотариусам, заключила Корчемкина.