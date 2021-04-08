Спрос на покупку жилья резко вырос

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Спрос на покупку жилья в 2020 году резко вырос. На пике, который пришелся на сентябрь, спрос на квартиры на 78% превысил показатель 2019 года.

В январе-феврале 2021 года спрос стал более умеренным. Несмотря на это, в феврале намеревающихся купить квартиру граждан было на 28% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в значительной степени спрос на жилую недвижимость формируют жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, которые хотят перебраться в европейскую часть России.

По данным исследования, 8% семей из Уральского федерального округа рассматривают возможность приобретения квартиры в европейской части России, чтобы использовать ее как второе жилье или место для постоянного проживания в случае переезда. В Сибирском федеральном округе этот показатель составил 5%, в Дальневосточном – 7%.

31% граждан, интересующихся квартирами в Анапе, являются жителями Зауралья. Среди других популярных городов у потенциальных покупателей из восточных федеральных округов: Новороссийск (26%), Геленджик (25%), Калининград (25%), Сочи (22%), Краснодар (17%), Пермь (14%), Евпатория (14%), Санкт-Петербург (14%), Севастополь (12%) и др.