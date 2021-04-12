Стало известно о крупнейшей в РФ сделки на рынке недвижимости

Компания Ozon, рассчитывая расширить свой бизнес, планирует найти в Москве новую штаб-квартиру общей площадью 220 тысяч квадратных метров, подобная сделка может стать самой крупной сделкой на российском офисном рынке за всю его историю, пишет "Коммерсант"

Фото: © РИА Новости. Алексей Майшев © РИА Новости. Алексей Майшев

Как сказано в письме, которое Ozon разослала консультантам и девелоперам, до мая 2025 года онлайн-ритейлер готов занять 160 тысяч квадратных метров, к 2027 году — дополнительно 40 тысяч, а к 2030 году — еще 20 тысяч.

По данным источника издания на рынке недвижимости, Ozon ищет новый офис в 4 километрах от "Москва-Сити" в пешей доступности от метро. В планах ритейлера нарастить свои мощности и увеличить количество персонала в несколько раз.

Отмечается, что затраты на строительство такого объекта с нуля могут достигать 35 миллиардов рублей, в то время как аренда — 7,9 миллиардов рублей в год. Для потенциальных девелоперов наличие моноарендатора может стать фактором риска, предупреждают эксперты. К тому же многие компании при использовании гибридной схемы работы сотрудников с сохранением удаленного режима работы вынуждены будут в будущем сократить свои офисные площади.