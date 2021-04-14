Сейчас лучшее время для приобретения квартиры в новостройке, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин , выступая на Красноярском экономическом форуме (КЭС).

«Сегодня самое лучшее время, чтобы покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных программ», - сказал Стасишин, его слова приводят «Ведомости».

Замглавы министра строительства подчеркнул, что Минстрой поддерживает продление программы льготного кредитования и считает, что оно не приедет к росту цен на жилье.

Стасишин отметил, что льготную ипотеку нужно «подстроить» и «дифференцировать» с учетом политики ЦБ , повысившего ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Он также считает, что в программу необходимо включить индивидуальное жилищное строительство.

Замминистра отметил, что льготная ипотека формирует устойчивый спрос на жилье, а это в свою очередь позволяет застройщикам «спокойно покупать земельные участки, получать разрешение на строительство, проектное финансирование и прогнозировать свои прокаты со сроком реализации пока 2-3 года».

Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах.