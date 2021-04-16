Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач

Граждане могут лишиться заброшенных дач, предупредила адвокат Ирина Зуй. Власти могут изъять землю через суд, если объекты на участке угрожают безопасности других людей.

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По словам эксперта, опасным объектом считается даже пруд на неогороженном участке, в котором предположительно могут утонуть дети. Дачу также разрешается изымать для нужд государства при неправильном использовании, при конфискации имущества и для развития района, приводит слова Ирины Зуй «Московский комсомолец».