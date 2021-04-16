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Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Граждане могут лишиться заброшенных дач, предупредила адвокат Ирина Зуй. Власти могут изъять землю через суд, если объекты на участке угрожают безопасности других людей.
Россиян предупредили об изъятии заброшенных дач
Фото: ТАССТАСС
По словам эксперта, опасным объектом считается даже пруд на неогороженном участке, в котором предположительно могут утонуть дети. Дачу также разрешается изымать для нужд государства при неправильном использовании, при конфискации имущества и для развития района, приводит слова Ирины Зуй «Московский комсомолец».
Однако обычно в таких случаях предусматривается денежная компенсация или предлагается выбрать другой участок. Если же изъяли неприватизированную дачу, то это решение реальный владелец может оспорить в суде.
Недвижимость,Московский комсомолец,
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