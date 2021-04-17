В России захотели сделать бесплатными выписки из реестра недвижимости. Но не для всех

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) задумали сделать бесплатными для собственников. Росреестр
надеется согласовать соответствующий законопроект с профильными ведомствами. О планах отменить плату за выписки из ЕГРН рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский, чьи слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что инициативу должен согласовать Минфин
. Работу над законопроектом хотят завершить в 2021 году. В дальнейших планах Росреестра значится отмена платы за выписки из ЕГРН для всех. В то же время Скуфинский подчеркнул, что выдача этого документа приносит ведомству существенный доход — около 2,5 млрд рублей. Для отмены платы за выписки для всех без исключения Росреестру придётся определить источники, с помощью которых удастся компенсировать эту статью дохода. Сейчас выписка из ЕГРН об объекте недвижимости стоит от 350 до 870 рублей в зависимости от вида — электронного или бумажного. Чтобы узнать основные характеристики и зарегистрированные права на объект недвижимости, нужно заплатить от 290 до 460 рублей. Выписка при переходе прав на объект недвижимости обойдётся в те же 290–460 рублей. Ранее Счётная палата
(СП) проверила деятельность Росреестра и попросила власти предоставить аудиторам и контрольно-счётным органам в регионах бесплатный доступ к сведениям о госимуществе в информационной системе ЕГРН. Аудиторы отметили, что они не смогли получить необходимые обобщённые сведения, поскольку им доступны данные только о конкретных правообладателях или объектах недвижимости. Помимо этого, СП раскритиковала работу самой информационной системы ЕГРН, отметив, что её внедрили на три с половиной года позже запланированного срока. На разработку и модернизацию программного обеспечения системы Росреестр потратил 1,6 млрд рублей, однако свыше половины её подсистем нуждаются в доработке, отмечали аудиторы. Фото: Wikipedia / Rakoon , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .