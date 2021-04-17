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Аренда дач подорожает из-за «закрытых» морей

News.ru
1 час назад
Дачный отдых получил новый виток популярности у россиян, поскольку были закрыты популярные морские направления. 13 апреля оперштаб прекратил авиасообщение с Турцией и Танзанией, в Грецию пока пускают с большими ограничениями, как и в Египет.
Аренда дач подорожает из-за «закрытых» морей
Фото: pixabaypixabay
Представители агентств недвижимости в нескольких регионах России признали в беседе с «Известиями», что спрос на аренду дач начинает расти и на новостях об ограничении авиасообщения.
Эксперты отрасли уверены, что стоимость аренды дач в России начнёт расти к июню, а если ограничения полётов продолжатся, возможен дальнейший рост цен. Дачи становятся особенно популярны из-за того, что российские курорты перегружены и найти номер в отеле у моря уже сейчас почти невозможно.
Россияне начинают интересоваться отдыхом в загородном формате. Риелторы ожидают роста спроса на аренду домов, что может привести к спонтанному пересмотру цен, особенно в Подмосковье и Ленобласти.
Средняя ставка аренды загородного дома в Московской области сегодня — 75 тысяч рублей в месяц против 67 тысяч рублей в период, когда только был объявлен режим самоизоляции. Объём предложения в Подмосковье сейчас — 6,5 тысячи домов и дач против 6,8 тысячи годом ранее, — рассказала главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.
То есть выбор сократился на 4,4%, а ставка выросла на 12%, отметила она. Но пока ажиотажа не рынке нет, всё будет зависеть от авиасообщения с «морскими» странами.
Дачный или деревенский отдых на майские праздники в этом году предпочтут 39% россиян. Не ехать на дачи, а остаться дома собираются 30% граждан, писал NEWS.ru.
Недвижимость,Дача и дачники,ЦИАН,газета "Известия",
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