Аренда дач подорожает из-за «закрытых» морей

Дачный отдых получил новый виток популярности у россиян, поскольку были закрыты популярные морские направления. 13 апреля оперштаб прекратил авиасообщение с Турцией и Танзанией, в Грецию пока пускают с большими ограничениями, как и в Египет.

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Представители агентств недвижимости в нескольких регионах России признали в беседе с «Известиями», что спрос на аренду дач начинает расти и на новостях об ограничении авиасообщения.

Эксперты отрасли уверены, что стоимость аренды дач в России начнёт расти к июню, а если ограничения полётов продолжатся, возможен дальнейший рост цен. Дачи становятся особенно популярны из-за того, что российские курорты перегружены и найти номер в отеле у моря уже сейчас почти невозможно.

Россияне начинают интересоваться отдыхом в загородном формате. Риелторы ожидают роста спроса на аренду домов, что может привести к спонтанному пересмотру цен, особенно в Подмосковье и Ленобласти.

Средняя ставка аренды загородного дома в Московской области сегодня — 75 тысяч рублей в месяц против 67 тысяч рублей в период, когда только был объявлен режим самоизоляции. Объём предложения в Подмосковье сейчас — 6,5 тысячи домов и дач против 6,8 тысячи годом ранее, — рассказала главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.

То есть выбор сократился на 4,4%, а ставка выросла на 12%, отметила она. Но пока ажиотажа не рынке нет, всё будет зависеть от авиасообщения с «морскими» странами.