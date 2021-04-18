Российским дачникам стала доступна новая льгота

В министерстве отметили, что рассчитывать на льготу могут только владельцы дач, на которых размещены жилые дома. Постройка обязательно должна быть оформлена в собственность. В ведомстве добавили, что льгота будет распространяться на дома, зарегистрированные в собственность только в 2019 году или позже.