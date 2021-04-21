Среднюю ставку по ипотеке могут снизить до 6,9% годовых

Согласно предложению, озвученному участниками встречи, государство может создать в стране специальную программу поддержки средней ипотечной ставки в районе 6,9% вплоть до 2030 года. Вместе с тем, как отмечает издание, пока что это всего лишь рабочие идеи, так что никакого конкретного и окончательного решения по данному вопросу в правительстве ещё не принято. При этом, отмечается, что в марте уровень средней ставки по ипотеке составил 7,28%. Данный параметр является главным целевым показателем нацпроекта "Жильё и городская среда".