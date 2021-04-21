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В России хотят снизить среднюю ставку по ипотеке

Deita.ruиещё 1
1 час назад
Россияне смогут брать ипотечный кредит всего под примерно 6,9% годовых. Возможность субсидирования средней ставки по ипотеке в России стала темой обсуждения чиновников на совещании вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Среднюю ставку по ипотеке могут снизить до 6,9% годовых
Фото: ТАССТАСС
Согласно предложению, озвученному участниками встречи, государство может создать в стране специальную программу поддержки средней ипотечной ставки в районе 6,9% вплоть до 2030 года. Вместе с тем, как отмечает издание, пока что это всего лишь рабочие идеи, так что никакого конкретного и окончательного решения по данному вопросу в правительстве ещё не принято. При этом, отмечается, что в марте уровень средней ставки по ипотеке составил 7,28%. Данный параметр является главным целевым показателем нацпроекта "Жильё и городская среда".
Ранее сообщалось о том, что 23 апреля Центральный банк России может увеличить ставку рефинансирования. Эксперты склоняются к прогнозу её повышения либо до 4,75%, либо сразу до 5% годовых.
Недвижимость,Экономика России,Прогноз эксперта,Марат Хуснуллин,Центральный банк России,РИА "Дейта",газета "Известия",
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