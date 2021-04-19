Более 5 тыс. жителей Даниловского района получат новые квартиры по программе реновации

В новые квартиры по программе реновации переедут свыше 5 тыс. жителей Даниловского района. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. «Переезда в новые квартиры по реновации ждут более 5 тыс. жителей района Даниловский. В настоящий момент для строительства нового жилья определены семь стартовых площадок», - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева

Он добавил, что по шести стартовым площадкам ведется строительство, проектирование и разработка градостроительной документации, а один дом уже построен и передан под заселение.

Так, в декабре 2020 года началось заселение новостройки по адресу: 5-й Рощинский проезд, д. 1. В нее переезжают 165 жителей корп. 9 и 19 д. 2/1 по ул. Малая Тульская. После расселения корп. 9 будет сохранен и реконструирован, так как он представляет градостроительную ценность. На месте же корп. 19 создадут небольшой внутриквартальный сквер.

Бочкарев отметил, что на сегодняшний день 90% проживающих в этих корпусах семей дали согласие на переселение, из них одна семья подала заявление на получение квартиры большей площади с доплатой. Еще четыре семьи находятся в процессе выбора нового жилья.