Малоимущим могут дать субсидии на доступное жилье

Правозащитница Светлана Разворотнева попросила премьера Михаила Мишустина поддержать малоимущие семьи в плане доступного жилья. Член Общественной палаты предлагает обеспечивать бедных жильём по социальному найму и ввести для них субсидии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Соответствующее письмо общественница уже направила в адрес премьера.

Я уверена, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки — субсидии на наём, — цитирует Разворотневу РИА Новости.

Предлагаемая правозащитницей мера позволит действительно поддержать малоимущие семьи, которые тратят большую часть дохода на аренду жилья.

Разворотнева считает, что покупка квартиры в ипотеку недоступна для большинства россиян. А вот государством в рамках отдельных программ уже накоплены обязательства по обеспечению жильём более 4 млн человек. Причём значительная часть людей ждёт квартиры от государства уже более 20 лет.

По словам общественницы, соответствующий законопроект она подготовила ещё в прошлом году, но по нему так ничего и не было принято.