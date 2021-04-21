Россиян предостерегли от покупки квартир у невменяемых

На российском рынке жилья распространены случаи мошенничества при продаже квартир людьми, состоящими на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД). Владелец агентства недвижимости Ксения Аверс в беседе с « Аргументами и фактами » предостерегла граждан от покупки жилья у таких собственников.

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

По словам эксперта, люди «с диагнозом» зачастую продают квартиры, а затем обращаются в суды, заявляя, что заключали сделки в невменяемом состоянии. И судьи порой встают на сторону прежних собственников, признавая сделки недействительными. Таким образом квартиры вновь передают в собственность «невменяемых», а деньги покупателям, как правило, не возвращаются.

Эксперт отметила, что при покупке жилья нужно проверять реальные документы продавца. Если владелец объекта сам признается, что состоит на учете в диспансере, не стоит сразу считать его мошенником или потенциально опасным. Сделку с таким собственником должен обязательно удостоверить нотариус. Также обязательно присутствие врача, который зафиксирует и засвидетельствует, что собственник на момент сделки находился в здравом уме. «Присутствие врача в такой сделке увеличивает ее безопасность на 50 процентов», — подчеркнула специалист.

Она также напомнила, что состоящие на учете в ПНД не могут просто так продать свое единственное жилье — обязательным условием сделки будет приобретение альтернативной жилплощади.